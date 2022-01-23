Акция. Отдаём 60 / 70%!

Финальный заработок водителя зависит от региона и от графика работы. С Яндекс.Такси можно как подрабатывать всего несколько часов в неделю, так и выполнять заказы каждый день. И для водителей в сервисе есть свои бонусы. С доходом всё прозрачно. В разделе «Заработок» в Яндекс.Про можно проверить список всех поездок и детальную информацию по каждой: маршрут, стоимость, бонусы. Пассажиры будут платить вам как наличными, так и картой. И порой оставлять чаевые 🙂