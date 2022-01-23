Акция. Отдаём 60 / 70%!

Лучшие условия подключения для водителей. Наш автопарк насчитывает более 150 автомобилей в г.Челябинск. Гарантия дохода 3 000₽ - 4 000₽ за смену. Дистанционное подключение и моментальные выплаты на банковскую карту
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Вы начнете зарабатывать с первой смены
Наш автопарк насчитывает более 150+ автомобилей в Челябинске. Мы сотрудничаем с более чем 1000 активными водителями в Челябинске и Челябинской области.
Это означает, что у нас есть огромный опыт работы и надежность, которые мы гарантируем нашим сотрудникам. Мы приглашаем вас присоединиться и стать частью лучшего таксопарка г. Челябинска. Мы гарантируем высокий доход (от 55000 рублей), который вы можете получать, работая с нами. Мы предлагаем гибкий график работы и возможность заработка в удобное для вас время.
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FAQЧасто задаваемые вопросы
Финальный заработок водителя зависит от региона и от графика работы. С Яндекс.Такси можно как подрабатывать всего несколько часов в неделю, так и выполнять заказы каждый день. И для водителей в сервисе есть свои бонусы. С доходом всё прозрачно. В разделе «Заработок» в Яндекс.Про можно проверить список всех поездок и детальную информацию по каждой: маршрут, стоимость, бонусы. Пассажиры будут платить вам как наличными, так и картой. И порой оставлять чаевые 🙂
Да, можно подрабатывать, выполняя заказы только в часы пик, или провести на линии целый рабочий день — решать вам. Можете совершать поездки в тарифе «Эконом», где больше всего заказов, или пройти экзамен и перейти в повышенный тариф, где средний чек по заказам больше. А ещё Яндекс.Про подсветит для вас фиолетовым зоны, где спрос на поездки выше, и предложит заказы по пути домой в конце смены, чтобы вы не тратили бензин вхолостую.
Начать работу водителем с сервисом Яндекс.Такси очень просто. Вам понадобится смартфон с операционной системой Android 5.0, камерой, GPS-модулем и 2 ГБ оперативной памяти. Скачайте и установите приложение Яндекс.Про. Оно будет предлагать вам заказы, прокладывать маршрут, рассчитывать цену поездки и держать в курсе всех новостей сервиса. Вам не придётся искать себе пассажиров или думать о том, как лучше проехать — можно сосредоточиться на заказах
Система заказов Яндекс.Такси распределяет заказы автоматически. Она ищет ближайшую к пассажиру машину, которая подходит по тарифу и дополнительным требованиям, если такие есть. Чтобы система предлагала вам больше заказов, можете получить корону в профиле Яндекс.Про. Она есть, например, у водителей, которые выполняют заказы на автомобилях, оклеенных символикой Яндекс.Такси.
Наша служба поддержки всегда на связи с вами, 24/7. Обратиться за помощью можно по телефону или прямо через Таксометр — приложение для получения заказов. К тому же жизнь и здоровье водителя и пассажиров застрахованы на время поездки.
ВозможностиОзнакомьтесь с нашим автопарком
Volkswagen Polo
Skoda Rapid
Hyundai Solaris
Kia Rio
Chevrolet Cobalt
Reno Logan
Наши контактыВы можете найти нас по адресам
Вы можете найти нас по адресам
г. Челябинск
Копейское шоссе 31/7
г. Челябинск
Чайковского, 20Б
г. Челябинск
Бажова, 91