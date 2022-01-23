Акция. Отдаём 60 / 70%!

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Пришло время работать с лучшими в своей сфере

Лучшие условия подключения для водителей. Наш автопарк насчитывает более 150 автомобилей в г.Челябинск. Гарантия дохода 3 000₽ - 4 000₽ за смену. Дистанционное подключение и моментальные выплаты на банковскую карту

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+7 (351) 200-99-99

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Вы начнете зарабатывать с первой смены

Наш автопарк насчитывает более 150+ автомобилей в Челябинске. Мы сотрудничаем с более чем 1000 активными водителями в Челябинске и Челябинской области.

Это означает, что у нас есть огромный опыт работы и надежность, которые мы гарантируем нашим сотрудникам. Мы приглашаем вас присоединиться и стать частью лучшего таксопарка г. Челябинска. Мы гарантируем высокий доход (от 55000 рублей), который вы можете получать, работая с нами. Мы предлагаем гибкий график работы и возможность заработка в удобное для вас время.

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FAQЧасто задаваемые вопросы

Финальный заработок водителя зависит от региона и от графика работы. С Яндекс.Такси можно как подрабатывать всего несколько часов в неделю, так и выполнять заказы каждый день. И для водителей в сервисе есть свои бонусы. С доходом всё прозрачно. В разделе «Заработок» в Яндекс.Про можно проверить список всех поездок и детальную информацию по каждой: маршрут, стоимость, бонусы. Пассажиры будут платить вам как наличными, так и картой. И порой оставлять чаевые 🙂

Да, можно подрабатывать, выполняя заказы только в часы пик, или провести на линии целый рабочий день — решать вам. Можете совершать поездки в тарифе «Эконом», где больше всего заказов, или пройти экзамен и перейти в повышенный тариф, где средний чек по заказам больше. А ещё Яндекс.Про подсветит для вас фиолетовым зоны, где спрос на поездки выше, и предложит заказы по пути домой в конце смены, чтобы вы не тратили бензин вхолостую.

Начать работу водителем с сервисом Яндекс.Такси очень просто. Вам понадобится смартфон с операционной системой Android 5.0, камерой, GPS-модулем и 2 ГБ оперативной памяти. Скачайте и установите приложение Яндекс.Про. Оно будет предлагать вам заказы, прокладывать маршрут, рассчитывать цену поездки и держать в курсе всех новостей сервиса. Вам не придётся искать себе пассажиров или думать о том, как лучше проехать — можно сосредоточиться на заказах

Система заказов Яндекс.Такси распределяет заказы автоматически. Она ищет ближайшую к пассажиру машину, которая подходит по тарифу и дополнительным требованиям, если такие есть. Чтобы система предлагала вам больше заказов, можете получить корону в профиле Яндекс.Про. Она есть, например, у водителей, которые выполняют заказы на автомобилях, оклеенных символикой Яндекс.Такси.

Наша служба поддержки всегда на связи с вами, 24/7. Обратиться за помощью можно по телефону или прямо через Таксометр — приложение для получения заказов. К тому же жизнь и здоровье водителя и пассажиров застрахованы на время поездки.

ВозможностиОзнакомьтесь с нашим автопарком 

Volkswagen Polo

Skoda Rapid

Hyundai Solaris

Kia Rio

Chevrolet Cobalt

Reno Logan

АкцииНовости и акции таксопарка

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Основано в 2018

Наши контактыВы можете найти нас по адресам

Вы можете найти нас по адресам

г. Челябинск
Копейское шоссе 31/7

г. Челябинск
Чайковского, 20Б

г. Челябинск
Бажова, 91

Единый номер

+7 (351) 200-99-99

Email

help@autobusiness74.ru

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